"Супервысокое" атмосферное давление ожидается в Москве до 12 февраля

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Яроцкий

До 12 февраля москвичей ждет "супервысокое" атмосферное давление, которое будет превышать 770 миллиметров ртутного столба, рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

"Атмосферное давление уже более 774 миллиметров, и это рекордное значение для 7 февраля. Максимальное атмосферное давление ожидается завтра (8 февраля. – Прим. ред.)", – рассказал синоптик в беседе с Агентством "Москва".

Постепенное понижение давления начнется в четверг, 13 февраля. Значения все еще будут высокими, но с 13-го по 15-е число ожидается небольшой снег, заключил Вильфанд.

Пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями, а также дети сильнее всех почувствуют изменения в атмосферном давлении, предупреждают врачи. Ощутят на себе высокое давление и люди с хронической усталостью. Те, у кого нет серьезных проблем со здоровьем, изменений не почувствуют, убеждены специалисты.

