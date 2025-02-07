Врач Резник: высокое атмосферное давление может вызвать проблемы с дыханием

Фото: 123RF/lenetssergey

Высокое атмосферное давление в столице может вызвать проблемы с дыханием у болеющих астмой или людей с заболеваниями дыхательных путей. Об этом рассказала заведующая кафедрой пропедевтики внутренних болезней № 2 Института клинической медицины Пироговского университета Елена Резник в беседе с Агентством "Москва".

Повышенное давление делает воздух плотнее и насыщает его кислородом. С одной стороны, отметила врач, такой воздух легче поглощается легкими, с другой – он может вызвать затруднение в дыхании.

Жители столицы с гипертонией или ишемической болезнью сердца, в свою очередь, могут почувствовать головные боли и скачки давления.

"Некоторые люди с артритом или другими проблемами суставов и мышц могут испытывать боль при изменении атмосферного давления. Дело в том, что в такие моменты суставы могут незначительно расширяться или сжиматься", – объяснила специалист.

Чтобы предотвратить последствия повышенного атмосферного давления, Резник посоветовала следить за артериальным давлением, употреблять много воды, а также избегать алкоголя и кофеина.

Москвичам следует снизить физическую активность и обратиться к врачу, если они наблюдают у себя головокружение, боль в груди, перебои в работе сердца, слабость, одышку или отеки, заключила врач.

Атмосферное давление в Москве достигло 774,5 миллиметра ртутного столба утром в пятницу, 7 февраля. Таким образом оказался побит суточный рекорд 2012 года. Однако самый высокий показатель атмосферного давления февраля в Москве зарегистрировали 21 февраля 1993 года. На тот момент показатель достиг 776 миллиметров ртутного столба.

Согласно прогнозам, 8 февраля в Москве будет побит еще один рекорд атмосферного давления, который держится с 1969 года. Синоптики предупредили, что при таких показаниях барометров москвичи как будто опустятся в шахту глубиной почти 300 метров.