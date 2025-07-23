Пассажиры оставили 13 тыс отзывов по QR-кодам в столичном транспорте

Фото: пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

С начала 2025 года пассажиры оставили свыше 13 тысяч отзывов о работе наземного транспорта Москвы, воспользовавшись расположенными внутри автобусов или электробусов Мосгортранса QR-кодами. Об этом рассказал заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

"Это помогает нам поддерживать высокий уровень комфорта в транспорте и улучшать качество сервисов, как поручил мэр Москвы Сергей Собянин", – привели его слова в телеграм-канале Дептранса.

Все QR-коды можно найти в кабинах водителей или на накопительной площадке, уточнил вице-мэр, добавив, что всего с момента появления сервиса службы Мосгортранса обработали более 35 тысяч сообщений от горожан.

При этом, по словам Ликсутова, обратная связь с помощью таких кодов касается не только предложений по улучшению работы транспорта. Например, жители могут поблагодарить водителей.

Также в процессе поездки можно оставить отзыв о температуре в салоне. Заммэра заверил, что сотрудники эксплуатационных служб оперативно решат этот вопрос. Кроме того, через QR-код можно оценить маршрут и пройти опрос о работе наземного транспорта.

Ранее с помощью QR-кодов Дептранс запустил тестирование системы оплаты цифровыми рублями в столичном метрополитене. Участники фокус-группы успешно приобрели несколько карт "Тройка" и пополнили их баланс цифровыми рублями в кассе.

Такой механизм значительно упрощает процесс покупки. Теперь покупателю нужно лишь зайти в банковское приложение и отсканировать камерой своего телефона единый статичный QR-код, размещенный в кассовой зоне. После этого остается выбрать цифровой рубль или СБП и подтвердить платеж.