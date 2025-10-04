ДТП произошло на внутренней стороне 35-го километра МКАД

Фото: телеграм-канал "На МКАДе ДТП МОСКВА"

Авария произошла в районе съезда № 35А на внутренней стороне 35-го километра Московской кольцевой автомобильной дороги (МКАД). Об этом сообщила пресс-служба столичного Дептранса.

На месте случившегося задействованы оперативные службы города. Обстоятельства и информация о пострадавших устанавливаются.

При этом в районе ДТП затруднено движение на 6,8 километра. Водителей призвали выбирать пути объезда.

Ранее шестеро детей получили травмы в аварии с участием автобуса и двух большегрузов в Дальнереченске Приморского края. ДТП произошло 4 октября на 349-м километре трассы А-370 "Уссури". Водитель фуры не выдержал дистанцию и врезался в автобус, который двигался в попутном направлении. После этого автобус столкнулся с большегрузом впереди.

До этого легковой и грузопассажирский автомобили столкнулись во Владимирской области. Авария произошла на 399-м километре дороги Р-132 "Золотое кольцо".

Водитель Kia выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с УАЗ. После этого одна из машин загорелась. В результате ДТП погибли пять человек, еще двое пострадали.

