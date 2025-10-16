РИА Новости: два человека пострадали в ДТП с участием 15 машин в ТиНАО

Фото: телеграм-канал "Осторожно, Москва"

Две аварии с участием 15 автомобилей произошли на скользкой дороге после ночных заморозков на Остафьевском шоссе возле Щербинки в ТиНАО, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб Москвы.

По словам собеседника агентства, в одном ДТП пострадали 11 машин, во втором – 4. Травмы получили 2 человека, в том числе ребенок.

Ранее большегруз Shacman столкнулся с 11 автомобилями в Уфе. Инцидент произошел на пересечении улицы Новоженово и Уфимского шоссе. Предварительно, во время движения у фуры отказали тормоза.

Два человека погибли, возбуждено уголовное дело о нарушении ПДД и эксплуатации транспортных средств.