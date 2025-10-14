Пять человек пострадали в аварии, устроенной подростком в Чите

Фото: телеграм-канал "Госавтоинспекция Забайкалья"

17-летний подросток за рулем автомобиля Mitsubishi не справился с управлением и врезался в забор в Чите. Об этом сообщила пресс-служба Госавтоинспекции Забайкальского края.

В результате столкновения автомобиль перевернулся. Водитель и четыре пассажира в возрасте 17 и 18 лет были госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

Сотрудники ДПС установили, что в момент ДТП находившийся за рулем молодой человек был трезв. Все обстоятельства аварии выясняются.

