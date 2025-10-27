МВД: состояние третьей пострадавшей в ДТП в Свердловской области тяжелое

27 октября, 22:15Происшествия
Фото: телеграм-канал SHOT
Состояние третьей пострадавшей в ДТП в Ревде Свердловской области, в котором погибли две сестры девочки, тяжелое. В случае ухудшения ее доставят вертолетом в Екатеринбург, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу пресс-службы регионального управления МВД РФ Валерия Горелых.
"Подозреваемый на данный момент также находится в больнице, но реанимационные мероприятия ему не требуются. ГИБДД и следственные органы продолжают расследование", – отметил он.
Горелых подчеркнул, что трагедия не останется безнаказанной.
О ДТП в городе Ревда стало известно вечером 27 октября. По предварительным данным, 37-летний водитель сбил троих детей на тротуаре перед регулируемым пешеходным переходом. В результате двое из них скончались на месте. После случившегося автомобиль продолжил движение и врезался в здание.
Госавтоинспекция уточнила, что водитель на момент ДТП находился в нетрезвом состоянии. При этом мужчина ранее не был судим. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело.
