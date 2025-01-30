30 января, 17:00Транспорт
"Мой район. Новости": Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе разгрузит МКАД и три улицы
С открытием еще одного участка трассы Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе водители смогут экономить в пути до 12 минут. Кроме того, разгрузятся МКАД и сразу несколько улиц: Липовый Парк, Александры Монаховой и Академика Семенова.
Масштабный дорожный объект строят поэтапно. В настоящее время работы идут на участке от улицы Эдварда Грига до улицы Поляны.
Подробнее – в программе "Мой район. Новости".