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30 января, 17:00

Транспорт

"Мой район. Новости": Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе разгрузит МКАД и три улицы

"Мой район. Новости": Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе разгрузит МКАД и три улицы

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Новый участок трассы Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе откроют в 2025 году

С открытием еще одного участка трассы Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе водители смогут экономить в пути до 12 минут. Кроме того, разгрузятся МКАД и сразу несколько улиц: Липовый Парк, Александры Монаховой и Академика Семенова.

Масштабный дорожный объект строят поэтапно. В настоящее время работы идут на участке от улицы Эдварда Грига до улицы Поляны.

Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

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Сюжет: "Мой район"
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