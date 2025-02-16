Грузовик загорелся на Садовом кольце в ночь на 16 февраля

Грузовик вспыхнул на внешней стороне Садового кольца в ночь на 16 февраля. ЧП произошло в районе Октябрьского тоннеля. В результате кабина машины выгорела полностью.

Информация о пострадавших и обстоятельства происшествия уточняются. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.