16 февраля, 07:15Происшествия
Грузовик загорелся на Садовом кольце в ночь на 16 февраля
Грузовик вспыхнул на внешней стороне Садового кольца в ночь на 16 февраля. ЧП произошло в районе Октябрьского тоннеля. В результате кабина машины выгорела полностью.
Информация о пострадавших и обстоятельства происшествия уточняются. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
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