"Известия": в Москве скрипач Большого театра спровоцировал драку

Фото: телеграм-канал "112"

Скрипач Большого театра Рустам Салейманов спровоцировал драку в московском кафе. Об этом газете "Известия" сообщил источник.

По словам собеседника издания, инцидент произошел 2 февраля в кафе "Пати хард" в районе Дорогомилово. Салейманов вышел на улицу, вернувшись, он якобы перепутал кабинку и оказался в компании других посетителей. Это привело к конфликту, переросшему в потасовку, в которой участвовали не менее 15 человек. Детали случившегося выясняются.

Ранее в Сочи полиция задержала 20 человек, которые устроили потасовку после отмены концерта блогера. Выступление не состоялось из-за сообщения о минировании концертной площадки.

Некоторые недовольные зрители спровоцировали беспорядки, после чего на место прибыли правоохранители. Задержанных доставили в отдел полиции. Предварительно, пострадавших нет.