Киберэксперт Попова: файлы не на местах на рабочем компьютере говорят о слежке

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Существуют два признака, позволяющие понять сотрудникам, что за ними следят на работе, заявила юрист по кибербезопасности Ольга Попова.

Первый признак заключается в изменениях на рабочем компьютере, например, файлы переместились со своего обычного места, курсор мыши барахлит, документы открываются дольше, а в проводнике появились новые ярлыки или программы, которые работник не устанавливал.

"Еще один тревожный сигнал – если доступ к некоторым файлам вдруг исчез, хотя раньше все было в порядке", – отметила Попова в беседе с "Газетой.ру".

Для проверки второго признака, по ее словам, стоит обратить внимание на коллег, если вдруг они начали обсуждать вещи, известные только самому работнику.

"Или, что еще интереснее, руководитель намекает на что-то, что сотрудник обсуждал в личной переписке. А если начальник неожиданно осведомлен о точном времени прихода и ухода, хотя работник не отмечает себя в системе, тоже есть повод задуматься", – подчеркнула эксперт.

Юрист уточнила, что формально слежка считается понятием из уголовного права, поэтому работодатель не может контролировать сотрудников без причины. Однако закон позволяет мониторить рабочие процессы, если это связано с безопасностью компании.

Для защиты коммерческих и персональных данных фирмы могут использовать разрешенные технические средства контроля, объяснила Попова. При этом цель мониторинга и сам факт его осуществления должны быть отражены в официальных документах компании.

Эксперт указала, что при подписании документов о работе с корпоративными данными сотрудник мог заметить информацию о том, что компания отслеживает служебную переписку, журнал действий на рабочих компьютерах и другие вещи.

Несмотря на разрешение, юрист акцентировала внимание, что в локальных документах, таких как положение об информационной безопасности, правила внутреннего распорядка, положения о коммерческой тайне или обработке персональных данных, должно быть четко прописано, какие именно действия и как контролируются.

Личная информация сотрудников, в свою очередь, находится под защитой закона, напомнила Попова. Если работодатель использует данные, полученные при просмотре личной почты или переписки работника без его согласия и не в рабочих целях, это является нарушением законодательства.

В такой ситуации эксперт рекомендуется проконсультироваться с юристом, чтобы определить законность действий нанимателя.

Ранее эксперты посоветовали россиянам не хранить на смартфоне фотографии документов, в частности паспорта, банковских карт, свидетельств, СНИЛС и ИНН, во избежание кражи данных.

Однако отказываться от хранения таких фото на телефоне в надежде, что благодаря этому данные не украдут, не стоит, так как документы могут понадобиться в повседневной жизни, считают специалисты.

По их данным, для обеспечения своей безопасности пользователям стоит установить в телефоне двухфакторную аутентификацию, приложения для определения спам-звонков, а также использовать сервисы для самозапрета на оформление кредитов и сим-карт.

