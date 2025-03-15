Россиянка Мирра Андреева обыграла вторую ракетку мира Игу Свентек в полуфинале турнира Женской теннисной ассоциации. Матч прошел в Калифорнии. Счет в личных встречах стал 2:1 в пользу спортсменки из РФ.

В финале Андреева сыграет с 1-й ракеткой мира Ариной Соболенко из Белоруссии. Решающая встреча состоится уже 16 марта. Победительница получит 1 тысячу рейтинговых очков и более 1 миллиона долларов призовых.

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