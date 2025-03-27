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27 марта, 08:45

Спорт

Теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер вышли в полуфинал парного турнира в Майами

Теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер вышли в полуфинал парного турнира в Майами

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Российские теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер вышли в полуфинал теннисного турнира в Майами в парном разряде. В одной четвертой девушки оказались сильнее пары россиянки Екатерины Александровой и американки Пейтон Стернс. Матч продолжался 1,5 часа.

Первый сет Андреева и Шнайдер проиграли, но потом смогли выровнять ситуацию и добиться победы. Турнир в Майами завершится 29 марта.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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