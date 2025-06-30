Финал школьных и студенческих соревнований по пляжному волейболу прошел в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В столичном Парке Горького завершился финал соревнований по пляжному волейболу среди школьных и студенческих спортивных клубов. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы со ссылкой на пресс-службу департамента образования и науки.

Мероприятие объединило более 200 команд юношей и девушек от 14 до 18 лет. Юные спортсмены принимают участие в городских соревнованиях в конце каждого учебного года. В этот раз участниками стали более 1,5 тысячи человек.

Команда "Арктика" школы № 1799 стала лучшей среди девушек 17–18 лет. Среди юношей этой же возрастной категории первое место заняли спортсмены из спортклуба (ШСК) "Фаворит" школы № 1861 "Загорье". Среди девушек 14–16 лет лучшими стали волейболистки ШСК "Эволюция" школы № 2127, а лидером среди юношей стала команда ШСК "Измайлово" школы № 1811.

Кроме того, в студенческой спортивной лиге у юношей победила команда "Каток" Московского автомобильно-дорожного колледжа имени А. А. Николаева, а среди девушек – "Бобры" Колледжа архитектуры и строительства № 7.

"Несмотря на соперническую атмосферу, все очень дружелюбные, позитивно настроены. Мы очень довольны нашей победой. Третье место для нас – это рывок, это старт. Я очень довольна своими девочками", – отметила ученица школы № 338 и капитан команды "Крылья Победы" Кира Мартынюк.

На сегодняшний день в столице работает более 2 тысяч секций по волейболу, в том числе пляжному. В них занимаются свыше 41 тысячи школьников и студентов колледжей.

Игры проводились в четвертый раз. Участники состязались на специально оборудованных площадках, посетить состязания могли все желающие. Организатором выступил Московский центр воспитательных практик.

Вместе с тем для жителей столицы доступны бесплатные современные спортплощадки, которые открылись в рамках проекта "Лето в Москве". На них можно заниматься различными видами спорта: падел-теннисом, пляжным волейболом, настольным теннисом и скейтбордингом. Каждая площадка является особым местом, которое учитывает интересы горожан разных возрастов и уровней подготовки.