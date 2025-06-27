Минспорт обновил стандарт физподготовки для киберспортсменов

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Стандарт физической подготовки обновлен для киберспортсменов. Соответствующий приказ Минспорта России появился на портале правовой информации.

Согласно документу, для этапа высшего спортивного мастерства мальчики должны пробежать 60 метров за 7,9 секунды, а девочки – за 9,2 секунды. Кроме того, парням нужно отжаться не менее 43 раз, а девушкам – 17 раз.

Мальчикам необходимо сделать наклон вперед из положения стоя на гимнастической скамье на 13 сантиметров, поднять за 60 секунд туловище из положения лежа на спине минимум 51 раз. Девочкам – сделать наклон на 16 сантиметров и поднять туловище 45 раз.

Приказом предусматривается и специальная физическая подготовка. По ней мальчики должны 220 раз нажать по левой кнопке компьютерной мыши за 30 секунд, а девочки – 210. Ребята также должны пройти тест на оценку простой зрительной-моторной реакции на световые сигналы. Показатель для мальчиков – не более 0,185 секунды, для девочек – 0,195.

В Москве в начале года запустили бесплатные турниры по киберспорту. Сообщалось, что за 2025 год на платформе cybermos.ru состоится не менее 135 онлайн-соревнований. Турниры организованы Федерацией компьютерного спорта Москвы при поддержке столичного департамента спорта.

