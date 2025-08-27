Собянин представил концепцию Депозитарно-выставочного центра в Коммунарке

Фото: телеграм-канал "Сергей Собянин. Личный блог"

Депозитарно-выставочный центр, который построят в Коммунарке, создаст благоприятные условия для хранения музейных экспонатов и будет вовлекать часть из них в активную культурную жизнь, сообщил в своем блоге Сергей Собянин.

Он напомнил, что наиболее ценные экспонаты включены в постоянные экспозиции, однако большая часть фонда находится в запасниках и используется время от времени.

Концепция Депозитарно-выставочного центра уже согласована. Объект станет новой архитектурной доминантой в ТиНАО. Общая площадь здания составит 72 тысячи квадратных метров, пространство будет разделено на три зоны.

Например, экспозиционно-выставочная территория займет почти 19 тысяч "квадратов". В залах одновременно смогут находиться до 4 тысяч посетителей.

Площадь зоны открытого хранения превысит 21 тысячу "квадратов", специальных помещений для Третьяковской галереи – 10 тысяч "квадратов".

Помимо этого, в здании создадут уютные общественные пространства, административные помещения и высокотехнологичный реставрационный центр с рабочими мастерскими. Для посетителей и сотрудников также предусмотрят подземный паркинг.

По словам Собянина, в центре сочетаются несколько инновационных архитектурных решений, которые разработаны с учетом окружающей среды. Главной особенностью фасада станет функциональность. В частности, большие медиаэкраны можно будет использовать для размещения анонсов мероприятий и трансляции различных культурных событий.

Фасады сделают из пространственной оболочки. Это обеспечит выразительный внешний облик, который будет привлекать гостей и сочетаться с современной городской средой.

Прилегающую территорию благоустроят, что позволит создать новое общественное пространство и улучшить экологию района. В рамках работ специалисты проложат пешеходные дорожки, оборудуют зоны отдыха со скамейками, смонтируют освещение. Также природные акценты в облик комплекса внесут оригинальные газоны-холмы, подчеркнул мэр.

Будущий Депозитарно-выставочный центр станет площадкой для хранения, исследования, реставрации и экспонирования музейных коллекций, а также новой точкой притяжения для москвичей и туристов. Проект отвечает всем функциональным и архитектурным требованиям: применяемые материалы лаконичны и недороги, добавил градоначальник.

Около 1,9 миллиона предметов хранят московские музеи, выставочные залы и школы искусств. Многие из них – уникальные артефакты, связанные с известными поэтами, писателями и музыкантами, рассказывал ранее Собянин.

С его слов, каждый экспонат является не просто музейной редкостью, а "живой частицей истории, способной пробудить интерес и уважение к нашей культуре".