Токаев посетит Россию 11–12 ноября по приглашению Путина

Фото: ТАСС/Владимир Смирнов

Казахстанский лидер Касым-Жомарт Токаев прибудет в Россию с официальным визитом 11–12 ноября по приглашению Владимира Путина. Об этом сообщает RT со ссылкой на пресс-службу Кремля.

В ходе встречи президенты обсудят ключевые вопросы укрепления стратегического партнерства и союзничества между странами в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.

Также ожидается, что главы государств подпишут значимые двусторонние соглашения и выступят на пленарном заседании XXI Форума межрегионального сотрудничества стран.

Как, в свою очередь, добавил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, в настоящее время Кремль завершает подготовку к государственному визиту Токаева.

"Казахстан – это особый, привилегированный партнер нашей страны, очень важная для нас страна, государство", – подчеркнул он.

В конце ноября 2024 года президенты России и Казахстана подписали совместное заявление об углублении стратегического партнерства в связи с новым глобальным порядком. Путин и Токаев выразили желание продолжать поддерживать друг друга, противодействуя попыткам подрыва внутриполитической стабильности, нарушениям суверенитета и территориальной целостности двух стран.

Токаев в январе поздравлял Путина с 20-летием договора о казахстанско-российской границе, подписанного в Москве 18 января 2005 года. Он выразил уверенность в том, что сотрудничество двух государств будет развиваться и укрепляться.