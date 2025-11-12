Форма поиска по сайту

12 ноября, 12:25

Политика

Токаев заявил, что обсудил с Путиным тет-а-тет ситуацию в мире

Фото: kremlin.ru

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на встрече со спикером Совфеда Валентиной Матвиенко рассказал, что 11 ноября тет-а-тет обсудил с Владимиром Путиным в Кремле ситуацию в мире и сотрудничество двух стран.

"Нынешний визит имеет особое значение в истории наших взаимоотношений, поскольку выводит стратегическое партнерство, союзнические отношения между нашими странами на новый уровень", – передает слова Токаева РИА Новости.

Лидер Казахстана прибыл в Москву 11 ноября. Его самолет сопровождали российские истребители Су-35, что в Кремле назвали стандартной практикой.

Переговоры Путина и Токаева длились около трех часов. В среду, 12 ноября, главы государств намерены поучаствовать в пленарном заседании 21-го форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана и подписать несколько двусторонних документов.

