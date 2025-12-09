Форма поиска по сайту

09 декабря, 12:49

Политика

Суд в Москве заочно приговорил Илью Яшина к 1 году 10 месяцам колонии

Фото: ТАСС/EPA/OLIVIER HOSLET (Илья Яшин признан иноагентом в РФ, включен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов)

Мировой судебный участок Тушинского района Москвы заочно приговорил бывшего муниципального депутата Илью Яшина (признан иноагентом в РФ, внесен Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов) к 1 году 10 месяцам колонии. Об этом сообщает ТАСС из зала суда.

Инстанция признала оппозиционера виновным в нарушении порядка деятельности иноагента.

Яшин был арестован по делу о фейках о российской армии в конце июля 2022-го. В ноябре того же года следователи завершили расследование дела.

Причиной для начала следственных действий стало заявление Яшина об убийствах мирных жителей в украинской Буче, которое он сделал во время прямого эфира на YouTube. В СК указали, что оппозиционер достоверно знал, что размещаемые Киевом сведения об этих событиях являются фейковыми.

В результате суд признал Яшина виновным в распространении фейковой информации о российской армии и приговорил его к 8,5 года колонии. Позднее Мосгорсуд признал законным решение первой инстанции. Апелляционная жалоба была отклонена.

В начале августа 2024-го Владимир Путин подписал указы о помиловании обменянных из России граждан. В их числе оказался Яшин. В конце прошлого года оппозиционер был объявлен в федеральный розыск.

судыполитика

