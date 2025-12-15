Антиаллергенное меню может появиться в российских школах

Фото: depositphotos/belchonock

Роспотребнадзор готов проработать вопрос создания антиаллергенного меню в школах, заявила глава ведомства Анна Попова.

"Готовы проработать и очень тщательно повзаимодействовать со специалистами, потому что здесь, конечно, нужны специалисты-аллергологи, которые бы выработали унифицированный какой-то общий подход ко всем типам аллергенов. То есть как это сделать так, чтобы ребенок, зная, или родители, зная об аллергической настороженности, могли влиять на то меню, которое есть в школах", – цитирует ее РИА Новости.

Законопроект о безопасном питании в школах ранее разработали в Госдуме. В рамках инициативы планируется сократить с 30 до 5 дней срок рассмотрения обращения родителей по факту пищевого отравления ребенка, а также исключить аллергенные продукты из школьного питания.

До этого депутат Ирина Филатова предложила ввести в школах шведский стол. Она считает, что питание зачастую формально соответствует требованиям закона, но не отвечает вкусовым потребностям детей. Однако заслуженный учитель России Александр Снегуров раскритиковал эту идею и пояснил, что подобное нововведение может привести к социальному расслоению.