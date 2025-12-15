Анна Семенович намекнула на возможность новогоднего предложения от Дениса Шреера

Фото: ТАСС/Егор Алеев

Певица Анна Семенович рассказала, что пока не знает точной даты своей помолвки с возлюбленным Денисом Шреером, однако не исключает, что предложение может поступить в Новый год.

Артистка уже несколько месяцев говорит о будущем браке, но по-прежнему ждет инициативы от избранника. Семенович отметила, что не торопит события и верит в правильное время для всего.

"Если бы предложение делала я, то, наверное, смогла бы ответить, когда это произойдет. Точно об этом может знать только мой любимый, но, думаю, что и он еще не знает", – рассказала артистка "Газете.ру".

Она добавила, что, если предложение состоится в Новый год, это станет еще одним поводом для праздника, а если в другой день – значит, всему свое время.

Певица планирует встретить Новый год на работе. У нее запланирован концерт, после которого она отправится за праздничный стол с близкими. У семьи артистки 1 января будет двойной праздник – день рождения отца и новогодние поздравления.

Бизнесмен Шреер пока официально остается в браке. Процесс развода затянулся, поскольку он проходит в Германии. Тем не менее Шреер неоднократно заявлял о намерении жениться на Семенович после развода, а свадьба, по его словам, намечена на 2026 год.

Ранее стало известно, что певица и бизнесмен хотят провести тихую свадьбу без внимания камер. В интервью артистка отметила, что предпочитает организовать небольшой семейный праздник с близкими, без лишних расходов и помпы. В начале карьеры Семенович была интересна публичность, но сейчас она решила сосредоточиться на себе и ценить свое время.