Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

15 декабря, 12:08

Шоу-бизнес

Анна Семенович намекнула на возможность новогоднего предложения от Дениса Шреера

Фото: ТАСС/Егор Алеев

Певица Анна Семенович рассказала, что пока не знает точной даты своей помолвки с возлюбленным Денисом Шреером, однако не исключает, что предложение может поступить в Новый год.

Артистка уже несколько месяцев говорит о будущем браке, но по-прежнему ждет инициативы от избранника. Семенович отметила, что не торопит события и верит в правильное время для всего.

"Если бы предложение делала я, то, наверное, смогла бы ответить, когда это произойдет. Точно об этом может знать только мой любимый, но, думаю, что и он еще не знает", – рассказала артистка "Газете.ру".

Она добавила, что, если предложение состоится в Новый год, это станет еще одним поводом для праздника, а если в другой день – значит, всему свое время.

Певица планирует встретить Новый год на работе. У нее запланирован концерт, после которого она отправится за праздничный стол с близкими. У семьи артистки 1 января будет двойной праздник – день рождения отца и новогодние поздравления.

Бизнесмен Шреер пока официально остается в браке. Процесс развода затянулся, поскольку он проходит в Германии. Тем не менее Шреер неоднократно заявлял о намерении жениться на Семенович после развода, а свадьба, по его словам, намечена на 2026 год.

Ранее стало известно, что певица и бизнесмен хотят провести тихую свадьбу без внимания камер. В интервью артистка отметила, что предпочитает организовать небольшой семейный праздник с близкими, без лишних расходов и помпы. В начале карьеры Семенович была интересна публичность, но сейчас она решила сосредоточиться на себе и ценить свое время.

Читайте также


шоу-бизнес

Главное

Почему пенсионерку из Люберец выкинули из единственного жилья?

К этому причастны ее квартиранты – мать и сын, которым женщина сдавала комнату с 2002 года

Отношения пенсионерки и квартирантов испортились, когда мужчина уговорил женщину взять на себя кредит

Читать
закрыть

Нужно ли запретить название "детское шампанское" для газировки?

Мера поможет избежать формирования у несовершеннолетних пагубных привычек

Эксперты уверены: склонность к алкоголизму формируется в семьях, где употребление таких напитков считается нормой

Читать
закрыть

Могут ли уволить за неудачный розыгрыш на работе?

В России впервые зафиксирован случай увольнения сотрудника из-за розыгрыша с использованием ИИ

Эксперты уточняют: на практике увольнение за шутку не является редкостью

Читать
закрыть

Что будет с ключевой ставкой до конца 2025 года?

Эксперты уверены: ключевая ставка может остаться на прежнем уровне или же будет снижена

Инфляция замедляется, и даже обсуждается, что ее уровень по итогам года может составить около 6%

Читать
закрыть

Что будет с российскими активами, замороженными в Евросоюзе?

Власти Бельгии заявили о неизбежности использования российских активов для помощи Украине

Решение будет обсуждаться на заседании ЕС 18 и 19 декабря декабря

Читать
закрыть

Стоит ли запрещать новогодние корпоративы в России?

Подобные мероприятия часто сопровождаются непристойным поведением со стороны работников

Однако эксперты уверены: корпоративы являются поводом найти общий язык с коллегами

Читать
закрыть

Разрешат ли россиянам выезжать из страны в день погашения долга?

Информация о задолженности подтягивается быстро благодаря современным IT-системам

Эксперты уверены: ускорить снятие барьеров вполне реально

Читать
закрыть

Как работа по ночам сказывается на состоянии сотрудников?

Ночная работа может ухудшить состояние сердца

Зачастую у работника отмечается еще и недосып

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика