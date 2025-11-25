Форма поиска по сайту

25 ноября, 14:43

Jornal da Madeira: Криштиану Роналду и Джорджина Родригес сыграют свадьбу в 2026 году

Криштиану Роналду и Джорджина Родригес сыграют свадьбу в 2026 году

Фото: ТАСС/STUDIO FOTOGRAFICO BUZZI SRL

Свадебная церемония футболиста Криштиану Роналду и Джорджины Родригес состоится летом 2026 года сразу после завершения чемпионата мира по футболу, который пройдет с 11 июня по 19 июля, передает Jornal da Madeira.

Местом проведения торжества выбран собор в Фуншале – родном городе Роналду. Праздничный прием планируется в одном из роскошных отелей острова. О предстоящем браке Родригес заявляла в Instagram (владелец – компания Meta, признана в России экстремистской и запрещена) еще 11 августа, однако не приводила подробностей.

Сейчас пара проживает в Саудовской Аравии. С января 2023 года Роналду выступает за футбольный клуб "Аль-Наср". Несмотря на местные законы, запрещающие совместное проживание не состоящих в браке мужчины и женщины, для футболиста было сделано исключение. Ему разрешили жить вместе с матерью своих детей.

У Роналду и Родригес двое общих детей – Алана Мартина и Белла Эсмеральда. Кроме того, у футболиста есть сын Криштиану-младший, а в 2017 году суррогатная мать родила ему близнецов – Еву и Матео. В свою очередь, Родригес неоднократно заявляла, что любит всех детей одинаково, независимо от того, родные они ей или нет.

Ранее Роналду сообщил, что сыграет за сборную Португалии на ЧМ-2026 в последний раз в национальной команде. Футболист уточнил, что завершит карьеру примерно через один-два года.

