Анна Семенович рассказала, что планирует сыграть спокойную свадьбу без камер

Фото: ТАСС/Владимир Андреев

Певица Анна Семенович и бизнесмен Денис Шреер планируют сыграть спокойную свадьбу без камер, сообщает сайт "Комсомольской правды".

В интервью изданию артистка поделилась, что хочет устроить небольшой семейный праздник с близкими людьми без лишних трат и пафоса.

"Хочу отдыхать на свадьбе, веселиться, а не работать. Работаю я и так круглые сутки, поэтому на своей свадьбе хочу отдыхать", – объяснила Семенович.

Певица рассказала, что в начале карьеры ей хотелось публичности, однако к настоящему времени она решила жить для себя и ценить свое время.

Ранее Семенович собралась подать в суд на продавцов, которые незаконно используют ее образ. Она обнаружила на маркетплейсах картонные ростовые куклы со своим изображением и заявила, что "кто-то зарабатывает на ней огромные деньги".

