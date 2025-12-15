Мэр Москвы сообщил о ликвидации еще одного БПЛА на подходе к столице

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Сергей Собянин сообщил в мессенджере MAX о нейтрализации одного беспилотника, который летел в сторону Москвы утром в понедельник, 15 декабря.

По словам мэра, сейчас на месте падения фрагментов БПЛА задействованы специалисты экстренных служб.

Атака беспилотников на Москву наблюдается с ночи 15 декабря. В общей сложности удалось уничтожить 21 БПЛА противника.

На этом фоне введены временные ограничения на работу аэропортов Домодедово и Жуковский. Они не принимают и не выпускают самолеты. Представитель Росавиации Артем Кореняко объяснил, что эти меры необходимы для обеспечения безопасности полетов.

