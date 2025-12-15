Ограничения сняты в воздушном пространстве аэропорта Шереметьево

Фото: Агентство "Москва"/Василий Кузьмиченок

Ограничения на использование воздушного пространства сняты в аэропорту Шереметьево, сообщила пресс-служба авиагавани.

"Рейсы на вылет и прилет выполняются по расписанию", – говорится в публикации.

Ограничения в Шереметьево ввели утром 15 декабря из-за сигнала "Ковер". Представители аэропорта призвали пассажиров быть готовыми к более длительным ожиданиям при обслуживании рейсов.

Информацию о перелетах им рекомендовали узнавать через онлайн-табло и управление бронированием на сайте, мобильное приложение, call-центр, а также чат-бота.

Кроме того, аналогичные меры безопасности действовали в аэропортах Домодедово и Жуковский. Через несколько часов воздушные гавани возобновили прием и выпуск самолетов.