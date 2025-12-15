Временные ограничения введены в аэропортах Домодедово и Жуковский

Фото: depositphotos/Shebeko

Временные ограничения на работу введены в аэропортах Домодедово и Жуковский. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.

Они необходимы для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов. Аэропорты не принимают и не выпускают самолеты.

Ранее, 14 декабря, аналогичные ограничения уже вводились в столичных авиагавань. Однако вскоре они вернулись к работе в штатном режиме.

При этом ограничения вводились на фоне поступающей информации об отражении атаки украинского БПЛА, который летел в сторону города. На месте падения обломков дрона работали экстренные службы.