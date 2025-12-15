Ограничения введены в воздушном пространстве Шереметьево

Фото: Агентство "Москва"/Артур Новосильцев

Временные ограничения введены в периметре воздушного пространства аэропорта Шереметьево из-за сигнала "Ковер". Об этом сообщила пресс-служба авиаавани.

Несмотря на это, Шереметьево продолжает выпускать и принимать самолеты по согласованию с соответствующими органами. Однако представители аэропорта призвали пассажиров быть готовым к более длительным ожиданиям при обслуживании рейсов из-за мероприятий, которые проводятся для обеспечения безопасности.

Также воздушная гавань не исключила внесения изменений в график полетов. Информацию о статусе рейсов пассажирам рекомендовали узнавать с помощью коммуникационных каналов авиакомпаний: онлайн-табло и управления бронированием на сайте, мобильного приложения, call-центра, а также чат-бота.

Отмечается, что в настоящее время обстановка в пассажирских терминалах характеризуется как спокойная. Все пассажиры обслуживаются в рамках федеральных авиационных правил и установленных регламентов.

Ранее временные ограничения вводились в аэропортах Домодедово и Жуковский. По словам представителя Росавиации Артема Кореняко, они были необходимы для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов. В настоящее время данные авиагавани возобновили прием и выпуск самолетов.

