Временные ограничения введены в аэропортах Домодедово и Жуковский

Фото: depositphotos/joyfull

Временные ограничения на работу введены в аэропортах Домодедово и Жуковский. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.

По его словам, они необходимы для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов. Аэропорты не принимают и не выпускают самолеты.

Ранее подобные ограничения уже вводились в столичных аэропортах. Однако вскоре воздушные гавани вернулись к штатной работе.

Аэропорты приостанавливали работу на фоне сообщений о ликвидации украинских БПЛА, следовавших в сторону Москвы. По информации Сергея Собянина, на данный момент было сбито два дрона.