People: сын Роба Райнера подозревается в убийстве режиссера и его супруги

Голливудский режиссер и актер Роб Райнер был найден мертвым вместе с супругой в собственном доме. В убийстве подозревают сына пары. Что известно о произошедшем, расскажет Москва 24.

Нападение с ножом

Фото: legion-media.com/Backgrid USA

Тела 78-летнего американского режиссера Роба Райнера и его супруги, 68-летней Мишель Сингер-Райнер, были обнаружены в доме пары в Лос-Анджелесе, сообщили западные СМИ 14 декабря. Мэр города Карен Басс подтвердила журналистам, что погибшими оказались именно звезда Голливуда с женой.

Подробности пока не разглашаются, однако известно, что полиция рассматривает версию убийства: на обоих телах были обнаружены ранения, характерные для нападения с ножом. При этом, по данным Los Angeles Times, в доме не было следов взлома. По официальным заявлениям правоохранителей, подозреваемых пока нет: главный детектив полиции Лос-Анджелеса Алан Гамильтон заявил журналистам, что члены семьи Райнеров будут опрошены, но пока "никто не был задержан", а также "никого не допрашивают в качестве подозреваемого".

В свою очередь, издание People сообщило, что к смерти супругов может быть причастен их сын Ник. По данным СМИ, мужчине 32 года, он работает сценаристом. При этом в 2016-м Ник рассказал, что еще с подросткового возраста страдал наркотической зависимостью и регулярно проходил лечение.

Экс-президент США Барак Обама, а также коллеги Райнера выразили соболезнования в связи с трагической гибелью пары. Актер Элайджа Вуд заявил в своих соцсетях, что он "в ужасе от известия о кончине" режиссера и его жены.

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом отметил вклад кинодеятеля не только в развитие индустрии.

"Его безграничная эмпатия сделала его истории вневременными, научив поколения видеть добро и справедливость в других и побудив нас мечтать о большем. <…> Роба будут помнить за его замечательную фильмографию и за его выдающийся вклад в развитие человечества", – подчеркнул Ньюсом.

Актер и режиссер

Фото: legion-media.com/Image Press Agency/Xavier Collin

Роб Райнер родился в Нью-Йорке. Его отец, Карл Райнер, также был актером, сценаристом, комиком и продюсером. Роб начал актерскую карьеру в 1960-х, он дважды был удостоен премии "Эмми" за лучшую мужскую роль второго плана в ситкоме "Все в семье".

В 1984-м Райнер дебютировал как режиссер. На его счету создание таких картин, как "Останься со мной" (1986), "Когда Гарри встретил Салли" (1989), "Мизери" (1990), "Несколько хороших парней" (1992), который был номинированный на премию "Оскар" за лучший фильм, а также "Американский президент" (1995).

При этом в его фильмографии как актера порядка 90 ролей. Одними из самых известных стали второстепенные персонажи в картинах "Неспящие в Сиэтле" (1993), "Клуб первых жен" (1996) и "Волк с Уолл-стрит" (2013), где он сыграл отца персонажа Леонардо Ди Каприо.

Роб Райнер был женат дважды. Первой супругой стала актриса Пенни Маршалл. Со второй женой, фотографом Мишель Сингер, режиссер познакомился на съемках картины "Когда Гарри встретил Салли". По данным СМИ, под влиянием романтических чувств к возлюбленной, Райнер даже изменил финал ленты на более счастливый. Пара воспитала троих детей.