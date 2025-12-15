Форма поиска по сайту

15 декабря, 13:22

Транспорт

Ограничения на полеты сняли в аэропорту Жуковский

Фото: depositphotos/nitinut380

Временные ограничения в аэропорту Жуковский сняты. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.

"Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов", – говорится в публикации.

Кроме того, аналогичные ограничения в аэрогавани Домодедово были скорректированы и теперь аэропорт отправляет и принимает рейсы по согласованию с соответствующими органами, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Росавиации.

Запрет на взлет и посадку самолетов в аэропорту Жуковский вводился в ночь на понедельник, 15 декабря, тогда же ограничения были введены в аэропорту Домодедово. Затем вводившиеся меры оказались сняты.

Утром 15-го числа прием и выпуск воздушных судов в Домодедово и Жуковском вновь был ограничен. Данные меры вводились из-за отражения атак беспилотников на Москву, которые продолжаются с ночи. На местах падения обломков работали специалисты экстренных служб.

