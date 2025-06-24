Депутат Бессараб: отмена отсрочки пенсий для педагогов в России невозможна

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Отмена отсрочки пенсий для педагогов в России в современных условиях невозможна. Об этом в беседе с Москвой 24 заявила член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

Ранее депутат Госдумы Яна Лантратова предложила отменить отсрочку досрочной пенсии для педагогов, сообщило РИА Новости. По мнению парламентария, для этого также необходимо на 2 года сократить минимальный стаж работы учителей с особыми достижениями и значительным вкладом в образование.

По словам Бессараб, подобные инициативы предлагались неоднократно, но каждый раз теряли свою актуальность. Однако, чтобы такое предложение вступило в силу, необходимо изменить существующее законодательство.

"Это возможно только в том случае, если оно вернется к тем параметрам, которые были до пенсионной реформы. На данный момент по всей России подняли пенсионный возраст. Это коснулось и тех, кто трудится в особых условиях, в том числе и педагогов", – подчеркнула Бессараб.





Светлана Бессараб член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов С каждым годом продолжительность жизни растет и, к сожалению, мы видим, что не улучшается демографическая ситуация. Поэтому менять существующий порядок не стоит.

Депутат подчеркнула, что, на ее взгляд, отмена отсрочки досрочной пенсии учителей нереальна.

Ранее Госдума приняла закон с уточнением порядка выплаты пенсий бывшим силовикам и их семьям. Пенсионные органы получат право самостоятельно выбирать способ выплаты средств.