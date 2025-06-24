Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

24 июня, 12:31

Общество
Главная / Новости /

Депутат Бессараб: отмена отсрочки пенсий для педагогов в России невозможна

В ГД объяснили, почему в России невозможна отмена отсрочки пенсий для педагогов

Фото: depositphotos/yli9445yli9445

Отмена отсрочки пенсий для педагогов в России в современных условиях невозможна. Об этом в беседе с Москвой 24 заявила член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

Ранее депутат Госдумы Яна Лантратова предложила отменить отсрочку досрочной пенсии для педагогов, сообщило РИА Новости. По мнению парламентария, для этого также необходимо на 2 года сократить минимальный стаж работы учителей с особыми достижениями и значительным вкладом в образование.

По словам Бессараб, подобные инициативы предлагались неоднократно, но каждый раз теряли свою актуальность. Однако, чтобы такое предложение вступило в силу, необходимо изменить существующее законодательство.

"Это возможно только в том случае, если оно вернется к тем параметрам, которые были до пенсионной реформы. На данный момент по всей России подняли пенсионный возраст. Это коснулось и тех, кто трудится в особых условиях, в том числе и педагогов", – подчеркнула Бессараб.

С каждым годом продолжительность жизни растет и, к сожалению, мы видим, что не улучшается демографическая ситуация. Поэтому менять существующий порядок не стоит.
Светлана Бессараб
член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов

Депутат подчеркнула, что, на ее взгляд, отмена отсрочки досрочной пенсии учителей нереальна.

Ранее Госдума приняла закон с уточнением порядка выплаты пенсий бывшим силовикам и их семьям. Пенсионные органы получат право самостоятельно выбирать способ выплаты средств.

Читайте также


Зудакова Татьяна

обществоэксклюзив

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика