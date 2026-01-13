Зампостпреда США в ООН Брюс: применение "Орешника" является эскалацией конфликта

Фото: министерство обороны РФ

Применение Россией баллистической ракеты "Орешник" на Украине является опасной эскалацией. Такое мнение выразила зампостпреда США в ООН Тэмми Брюс.

Дипломат указала, что "Орешник", способный нести ядерное оружие, был нацелен на район Украины, расположенный недалеко от границы с Польшей и НАТО.

"Это представляет собой еще одну опасную и необъяснимую эскалацию этой войны", – добавила Брюс, которую цитирует РИА Новости.

Российская армия в ночь на 9 января нанесла массированный удар по критически важным объектам Украины в ответ на атаку Киева на резиденцию Владимира Путина в Новгородской области.

Для этого использовалось высокоточное оружие большой дальности наземного и морского базирования, в том числе ракета "Орешник" и ударные БПЛА. В частности, благодаря "Орешнику" удалось вывести из строя Львовский авиаремонтный завод, на котором ремонтировали и обслуживали авиационную технику ВСУ.