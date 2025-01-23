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Новости

23 января, 15:30

Новости

Собянин поблагодарил московскую полицию за самоотверженную работу

Собянин поблагодарил московскую полицию за самоотверженную работу

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В Москве за последние годы количество преступлений снизилось в десятки раз. Об этом сообщил Сергей Собянин на расширенном заседании коллегии министерства внутренних дел по столице.

Мэр отметил, что особенно заметно сократилось число таких преступлений, как грабежи, кражи, разбойные нападения и угоны машин. По его словам, добиться таких результатов удалось благодаря самоотверженной работе сотрудников полиции и внедрению современных информационных технологий.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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