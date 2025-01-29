29 января, 09:49 (обновлено 29.01.2025 10:08)Технологии
Хакеры взломали Ozon в соцсети "ВКонтакте"
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина
Хакеры взломали официальный аккаунт маркетплейса Ozon в соцсети "ВКонтакте". На это обратили внимание пользователи.
Они сообщили, что накануне видели сообщения с тестом: "Ozon раздает деньги в честь годовщины". Для получения якобы достаточно перейти по ссылке и оплатить пошлину. Таким способом мошенники могут списать с карты жертвы все деньги.
В настоящий момент запущенная мошенниками фишинговая рассылка прекращена, а доступ к аккаунту сотрудника службы поддержки Ozon в сообществе компании, которым ночью завладели злоумышленники, восстановлен, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Ozon.
"Фишинговые сообщения, отправленные пользователям, были удалены", – сказано в сообщении.
В компании напомнили, что при получении сообщений от мошенников ни в коем случае нельзя переходить по ссылкам.
Ранее сообщалось, что злоумышленники нашли уязвимость в домашних роутерах, что позволяет им подключаться по Wi-Fi к устройствам и получать доступ к трафику и личным данным пользователей. Эксперты по кибербезопасности заявляют, что взломать роутер непросто, поскольку хакер должен знать модель устройства и команды для его повреждения.
Тем не менее специалисты рекомендуют регулярно обновлять ПО роутера, устанавливать надежный пароль для Wi-Fi и не подключаться к незнакомым сетям.
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