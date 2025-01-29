Хакеры взломали Ozon в соцсети "ВКонтакте"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина

Хакеры взломали официальный аккаунт маркетплейса Ozon в соцсети "ВКонтакте". На это обратили внимание пользователи.

Они сообщили, что накануне видели сообщения с тестом: "Ozon раздает деньги в честь годовщины". Для получения якобы достаточно перейти по ссылке и оплатить пошлину. Таким способом мошенники могут списать с карты жертвы все деньги.

В настоящий момент запущенная мошенниками фишинговая рассылка прекращена, а доступ к аккаунту сотрудника службы поддержки Ozon в сообществе компании, которым ночью завладели злоумышленники, восстановлен, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Ozon.

"Фишинговые сообщения, отправленные пользователям, были удалены", – сказано в сообщении.

В компании напомнили, что при получении сообщений от мошенников ни в коем случае нельзя переходить по ссылкам.

Ранее сообщалось, что злоумышленники нашли уязвимость в домашних роутерах, что позволяет им подключаться по Wi-Fi к устройствам и получать доступ к трафику и личным данным пользователей. Эксперты по кибербезопасности заявляют, что взломать роутер непросто, поскольку хакер должен знать модель устройства и команды для его повреждения.

Тем не менее специалисты рекомендуют регулярно обновлять ПО роутера, устанавливать надежный пароль для Wi-Fi и не подключаться к незнакомым сетям.