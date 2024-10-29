Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

29 октября, 22:15

Безопасность

Хакеры начали взламывать домашние роутеры по Wi-Fi

Хакеры начали взламывать домашние роутеры по Wi-Fi

Новости мира: в Тбилиси завершился митинг против итогов парламентских выборов

Первый в России беспилотный трамвай проехал по московским улицам 2 тысячи километров

"Техно": как киберконсьерж защищает дом от хакеров

В Москве проходит тестирование первого в стране беспилотного трамвая "Львенок-Москва"

"Техно": в Москве вырос спрос на услуги киберконсьержей

Хакеры взломали электронные дневники российских школьников и запустили вирус Дядя Захар

"Техно": в Москве увеличился спрос на услуги киберконсьержей

Киберконсьержей начали устанавливать в московских подъездах

Бета-версию консультанта с ИИ могут запустить на "Госуслугах" до конца года

Хакеры обнаружили уязвимость в домашних роутерах, что позволяет им подключаться по Wi-Fi к устройствам и получать доступ к трафику и личным данным пользователей. Эксперты по кибербезопасности утверждают, что взломать роутер непросто, так как злоумышленник должен знать модель устройства и команды для его повреждения.

Специалисты рекомендуют регулярно обновлять программное обеспечение роутера, устанавливать надежный пароль для Wi-Fi и не подключаться к незнакомым сетям. В случае подозрений на взлом, можно обратиться за помощью к провайдеру или вызвать специалиста для осмотра устройства.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
технологиибезопасностьвидеоКристина ШашковаЕкатерина Кузнеченкова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика