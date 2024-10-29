Хакеры начали взламывать домашние роутеры по Wi-Fi

Хакеры обнаружили уязвимость в домашних роутерах, что позволяет им подключаться по Wi-Fi к устройствам и получать доступ к трафику и личным данным пользователей. Эксперты по кибербезопасности утверждают, что взломать роутер непросто, так как злоумышленник должен знать модель устройства и команды для его повреждения.

Специалисты рекомендуют регулярно обновлять программное обеспечение роутера, устанавливать надежный пароль для Wi-Fi и не подключаться к незнакомым сетям. В случае подозрений на взлом, можно обратиться за помощью к провайдеру или вызвать специалиста для осмотра устройства.

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