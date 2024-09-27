"Техно": биометрические замки в будущем заменят тяжелые связки ключей

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Индивидуальный цифровой код – это бесконтактная система сканирования вен. Датчики считывают рисунок кровеносных сосудов на ладони. У каждого человека он уникальный. Гемоглобин поглощает часть инфракрасного излучения, образуя рисунок вен. Алгоритмы преобразуют его и упаковывают в зашифрованный файл. Грязь, влага или повреждения кожи не мешают идентификации.

Подделать или украсть подкожный рисунок непросто: в отличие от радужной оболочки глаза ладонь скрыта от посторонних и увидеть пульсацию вен может только оборудование.

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