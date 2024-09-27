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27 сентября, 12:45

Технологии

"Техно": биометрические замки в будущем заменят тяжелые связки ключей

"Техно": биометрические замки в будущем заменят тяжелые связки ключей

Рынок биометрических замков может вырасти до 3 млрд долларов к 2025 году

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"Умные" пропускные системы набирают популярность, и в будущем заменят тяжелые связки ключей. К 2025 году рынок биометрических замков может вырасти до 3 миллиардов долларов. Такие данные приводят эксперты. Теперь чтобы попасть домой или в офис, достаточно просто посмотреть перед собой или приложить ладонь. Бесконтактные технологии распознавания лица и отпечатков пальцев способны определить, кто перед ними – за 0,2 секунды.

Индивидуальный цифровой код – это бесконтактная система сканирования вен. Датчики считывают рисунок кровеносных сосудов на ладони. У каждого человека он уникальный. Гемоглобин поглощает часть инфракрасного излучения, образуя рисунок вен. Алгоритмы преобразуют его и упаковывают в зашифрованный файл. Грязь, влага или повреждения кожи не мешают идентификации.

Подделать или украсть подкожный рисунок непросто: в отличие от радужной оболочки глаза ладонь скрыта от посторонних и увидеть пульсацию вен может только оборудование.

Подробнее – в программе "Техно".

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Программа: ТЕХНО
технологиивидеоДарья Филиппова
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