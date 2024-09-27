Рынок биометрических замков может вырасти до 3 млрд долларов к 2025 году

Пластиковые пропуска, а тем более связки ключей, скоро станут пережитком прошлого. Все чаще, чтобы попасть в дом или офис, достаточно одного взгляда.

К 2025 году рынок биометрических замков может вырасти до 3 миллиардов долларов. Такие данные приводят эксперты. Теперь чтобы попасть домой или в офис, достаточно просто посмотреть перед собой. Бесконтактные технологии распознавания лица и отпечатков пальцев способны определить, кто перед ними – за 0,2 секунды.

Отпечаток – одна из самых распространенных биометрических систем. Датчики считывают рисунок с подушечки пальца, преобразуют его в цифры и запоминают. Такие панели и терминалы продаются на маркетплейсах и стоят от 3 до 10 тысяч рублей. В самых современных киберзамках предусмотрены несколько вариантов отпечатков во избежание ошибки.

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