Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

27 сентября, 06:45

Технологии

Рынок биометрических замков может вырасти до 3 млрд долларов к 2025 году

Рынок биометрических замков может вырасти до 3 млрд долларов к 2025 году

Google ограничила для россиян возможность создания новых аккаунтов

Россиян будут предупреждать об оформлении мошеннических кредитов через "Госуслуги"

Google ограничил создание новых аккаунтов для россиян

Листинг Hamster Kombat стартовал на криптобиржах

"Техно": компания Neuralink создала технологию, позволяющую видеть слепым

"Техно": Neuralink Илона Маска создала технологию, которая позволит видеть слепым

Официальный листинг токенов игры Hamster Kombat начнется 26 сентября

Ведущие Москвы FM озвучили темы эфира 26 сентября

Оплата проезда по ЦКАД и трассе М-12 "Восток" доступна на "Госуслугах"

Пластиковые пропуска, а тем более связки ключей, скоро станут пережитком прошлого. Все чаще, чтобы попасть в дом или офис, достаточно одного взгляда.

К 2025 году рынок биометрических замков может вырасти до 3 миллиардов долларов. Такие данные приводят эксперты. Теперь чтобы попасть домой или в офис, достаточно просто посмотреть перед собой. Бесконтактные технологии распознавания лица и отпечатков пальцев способны определить, кто перед ними – за 0,2 секунды.

Отпечаток – одна из самых распространенных биометрических систем. Датчики считывают рисунок с подушечки пальца, преобразуют его в цифры и запоминают. Такие панели и терминалы продаются на маркетплейсах и стоят от 3 до 10 тысяч рублей. В самых современных киберзамках предусмотрены несколько вариантов отпечатков во избежание ошибки.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
технологиивидеоЕгор БедуляАнастасия БородинаДарья Филиппова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика