Создатель Flibusta сообщил об опухоли и предупредил о закрытии сайта

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

Создатель онлайн-библиотеки "Флибуста" (заблокирована Роскомнадзором в связи с неудалением информации, нарушающей авторские права), скрывающийся под ником Stiver, рассказал, что у него обнаружили рак. Его слова приводит сайт "Комсомольской правды".

"Я в больнице с неприличных размеров глиобластомой. К сожалению, "Флибуста" на этом видимо закончилась, как и я сам", – написал он.

Stiver поблагодарил своих читателей за время, проведенное вместе. Он также отметил, что сервера библиотеки оплачены еще на несколько недель.

Глиобластома – это агрессивная злокачественная первичная опухоль центральной нервной системы. Ее относят к четвертой степени злокачественности.

Ранее онколог и гематолог Мэрилин Нортон рассказала, что боль в спине может оказаться симптомом рака. По словам врача, в случае возникновения на фоне боли в спине таких симптомов, как кашель, боль в груди и одышка, а также кровотечение, необъяснимая потеря веса, боли в животе и чувство усталости, необходимо как можно скорее обратиться к терапевту.