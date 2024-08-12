"Известия": россияне пожаловались на нехватку в аптеках препаратов от рака и диабета

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Россияне пожаловались на нехватку в аптеках рецептурных препаратов от рака и сахарного диабета, которые производят за рубежом, пишет газета "Известия".

Так, примерно в 68 регионах нет препаратов с рибоциклибом ("Рисарг"). В 67 регионах отсутствуют лекарства с энзалутамидом ("Кстанди"), олапарибом ("Линпарза") и кабозатинибом ("Кабометикс"), в 69 – с лорлатинибом ("Лорвиква"), а в 72 регионах нет препаратов с энтректинибом ("Розлитрек").

При этом в государственном сегменте проблем с ними нет. Закупка для государственных больниц и лечебно-профилактических учреждений проходит в обычном режиме.

Врач-онколог Михаил Ласков подчеркнул, что онкопрепараты для амбулаторного применения должны выдаваться пациентам не только в медучреждениях, где они проходят лечение, но и быть доступны в аптеках при предъявлении рецепта.

В свою очередь, компании – производители онкопрепаратов в беседе с изданием заявили, что с их стороны продолжаются поставки лекарств на российский рынок. В основном они попадают в государственные аптеки, так как выдаются пациентам в рамках программ льготного лекарственного обеспечения.

Кроме того, дефицит наблюдается и с препаратом с инсулином аспарт для лечения сахарного диабета. В связи с этим юрист Ринат Мухаматнуров рассказал, что при отсутствии лекарств в России пациенты могут ввозить их из других стран, но только для личного использования. Чтобы их приобрести за границей, необходимо будет предоставить заверенные копии бумаг, доказывающих необходимость приобретения препарата, выписки из них и рецептурный бланк, уточнил эксперт.

Между тем в Москве повысилось качество лечения пациентов с ревматологическими заболеваниями. Для лечения теперь применяют таргетные синтетические и генно-инженерные биологические лекарства, которые не приводят к побочным эффектам. В настоящее время такую терапию проходят 5,5 тысячи человек. В каждый из центров за год прикрепились до 7 тысяч граждан.

