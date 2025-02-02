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02 февраля, 22:15

Спорт

"Зимний день Московского спорта" провели в "Лужниках"

"Зимний день Московского спорта" провели в "Лужниках"

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"Зимний день Московского спорта" провели в "Лужниках". Любой желающий мог попробовать себя в керлинге, снежном дартсе, фигурном катании и прочих активностях.

Программу подготовили и для тех, кто больше любит быть в числе болельщиков: зрителям показали выступления сноубордистов, лыжников и других российских звезд. Для самых юных гостей организовали детскую зону, где лепили снеговиков, играли в дженгу, катались на паровозе и смотрели мультфильмы в кинотеатре.

Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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