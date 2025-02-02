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02 февраля, 14:15

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Москвичи рассказали, как проводят "Зимний день Московского спорта" в "Лужниках"

Москвичи рассказали, как проводят "Зимний день Московского спорта" в "Лужниках"

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В "Лужниках" проходит главный спортивный праздник сезона – "Зимний день Московского спорта". Гости могут попробовать себя в керлинге, снежном дартсе, фигурном катании и других зимних активностях.

Посетители отмечают, что мероприятие – отличная возможность провести время с семьей и друзьями, насладиться зимней атмосферой и заняться спортом. Москвичи участвуют в соревнованиях, пробуют себя в новых дисциплинах и делятся впечатлениями.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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