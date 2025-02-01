В ТиНАО предоставили почти 240 гектаров земли для инвестпроектов

Фото: градостроительный комплекс Москвы

Москва представила инвесторам и застройщикам 25 земельных участков в ТиНАО для реализации масштабных инвестиционных проектов (МаИП) в 2024 году, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

"Здесь появятся деловые центры, современные производства, предприятия коммунального, складского назначения и другие объекты. Общая площадь возводимой недвижимости превысит 1,4 миллиона квадратных метров. На новых заводах будет создано свыше 6 тысяч рабочих мест", – заявил Ефимов.

В свою очередь, заместитель мэра города по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов отметил, что в ТиНАО формируются отраслевые промышленные кластеры, строится гигафабрика по производству тяговых аккумуляторных батарей для электротранспорта.

Кроме того, по словам Ликсутова, в 2025 году город выставил на торги участки под создание предприятий пищевой, легкой и фармацевтической промышленности.

Тем временем в Мещанском районе столицы построят деловой квартал по программе КРТ. Работы пройдут на участке между проспектом Мира и Водопроводным переулком. Там планируется возвести гостиничный комплекс, офисы, ТЦ, отделения банков и кафе. После окончания работ появятся свыше 3,5 тысячи рабочих мест.