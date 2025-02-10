"Газпром" сообщил о кадровых перестановках

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Руководитель департамента 715 Елена Касьян и замглавы аппарата правления Галина Тарасова покинули свои должности в "Газпроме" по причине выхода на пенсию. Об этом российская компания сообщила в своем телеграм-канале.

Как указано в публикации, начальником департамента 715 назначен Александр Шагов, а замруководителя аппарата управления – начальником управления 127 стал Антон Мухин.

Отмечается, что Шагов работает в компании с 2010 года, а Мухин – с 2002-го.

Ранее Владимир Путин освободил Юрия Борисова от должности гендиректора "Роскосмоса". На его место назначен Дмитрий Баканов, который ранее являлся заместителем министра транспорта РФ.

По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, претензий к Борисову не было. Смена главы "Роскосмоса", уточнил он, связана с ротацией.

В свою очередь, Баканов сказал, что назначение стало для него огромной честью и вызовом. Он пообещал приложить все усилия для оправдания возложенных на него ожиданий.