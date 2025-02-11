Песков: цитирование Трампом слов Путина вряд ли может быть сигналом о сближении РФ и США

11 февраля, 12:37Политика
Фото: kremlin.ru
Цитирование президентом США Дональдом Трампом слов Владимира Путина вряд ли можно расценивать как сигнал о сближении позиций России и Соединенных Штатов, заявил пресс-секретарь лидера РФ Дмитрий Песков.
Республиканец репостнул себе на страницу в социальной сети Truth Social новость CNBC с заявлением Путина о том, что европейские элиты "встанут у ног хозяина".
Сам глава РФ прокомментировал таким образом намерение Трампа ввести пошлины в отношении стран Евросоюза. Путин отмечал, что Европа подчинится главе Штатов благодаря его характеру и настойчивости.
В понедельник, 10 февраля, президент США подписал указ о введении пошлин в размере 25% на все поставки в страну стали и алюминия. Американский лидер подчеркнул, что данная мера не предусматривает каких-либо исключений.
Евросоюз, в свою очередь, запланировал жесткий и соразмерный ответ на "необоснованные пошлины" со стороны США, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Она подчеркнула, что страны Евросоюза будут защищать свои экономические интересы.
Дональд Трамп приостановил введение пошлин для Канады и Мексики