Песков: цитирование Трампом слов Путина вряд ли может быть сигналом о сближении РФ и США

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Цитирование президентом США Дональдом Трампом слов Владимира Путина вряд ли можно расценивать как сигнал о сближении позиций России и Соединенных Штатов, заявил пресс-секретарь лидера РФ Дмитрий Песков.

Республиканец репостнул себе на страницу в социальной сети Truth Social новость CNBC с заявлением Путина о том, что европейские элиты "встанут у ног хозяина".

Сам глава РФ прокомментировал таким образом намерение Трампа ввести пошлины в отношении стран Евросоюза. Путин отмечал, что Европа подчинится главе Штатов благодаря его характеру и настойчивости.

В понедельник, 10 февраля, президент США подписал указ о введении пошлин в размере 25% на все поставки в страну стали и алюминия. Американский лидер подчеркнул, что данная мера не предусматривает каких-либо исключений.

Евросоюз, в свою очередь, запланировал жесткий и соразмерный ответ на "необоснованные пошлины" со стороны США, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Она подчеркнула, что страны Евросоюза будут защищать свои экономические интересы.

