Фото: legion-media.com/PhotoXPress.ru/Сергей Иванов

Писатель Алексей Варламов стал автором текста к акции "Тотальный диктант", которая пройдет в 2026 году. Об этом сообщила пресс-служба акции.



"Текст диктанта о детстве Александра Сергеевича Пушкина и его взаимоотношениях с родителями уже написан, сейчас с ним работает филологический совет проекта", – говорится в сообщении.

Акция пройдет в 23-й раз 18 апреля следующего года. В этом году диктант написали более 1,3 миллиона человек по всему миру. Очные площадки были открыты в 57 странах. Всего к диктанту присоединились 107 зарубежных городов.

После проведения акции специалисты выявили слова, которые россияне чаще всего пишут неправильно.