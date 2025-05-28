В Москве 4 тыс школьников приняли участие в демонстрационном экзамене

Фото: пресс-служба департамента образования и науки города Москвы

Демонстрационный экзамен в Московском дворце пионеров написали 4 тысячи школьников, передает портал мэра и правительства столицы со ссылкой на пресс-службу департамента образования и науки.

В 2025 году победителями и призерами стали свыше 500 ребят, 40 из которых получили максимальный балл. Такие результаты свидетельствуют о том, что юные горожане активно осваивают предметы вне школьной программы, пояснили в департаменте.

Экзамен проводился по 14 компетенциям в два этапа. Во время отборочного участники выполняли практико-ориентированные задания на образовательной платформе Moodle.

Лучших школьников пригласили на заключительный этап, который прошел на базе Московского дворца пионеров и площадках федеральных вузов. Работы оценивали независимые эксперты и наблюдатели.

В ходе экзамена дети разрабатывали роботизированные системы, решали задачи по робототехнике, создавали электронные макеты и занимались прототипированием. Помимо этого, они демонстрировали навыки пилотирования дронов в симуляторе и создавали интерактивные приложения с применением алгоритмов компьютерного зрения. Школьники также проявили себя в дизайне и фотографии.

Положительные результаты ребят на демонстрационном экзамене как индивидуальное достижение учитывают 19 ведущих московских вузов. Среди них – НИИ "МЭИ", НИИ "МИЭТ", МГТУ имени Баумана и другие.

Экзамен проводится с 2017 года по дисциплинам дополнительного образования. За это время в нем поучаствовали более 20 тысяч человек. Свыше трех тысяч из них получили льготы при поступлении в университеты.

В Москве 23 мая стартовал основной период сдачи ЕГЭ. Экзамены сдают более 90 тысяч школьников и выпускников прошлых лет. Они уже написали работы по химии, литературе, истории и математике. Следующим испытанием станет ЕГЭ по русскому языку, который пройдет 30 мая.