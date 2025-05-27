Столичные выпускники начали сдавать ЕГЭ по математике

Фото: пресс-служба департамента образования и науки города Москвы

Во вторник, 27 мая, в Москве стартовал ЕГЭ по математике базового и профильного уровней. В аттестации поучаствуют более 77 тысяч человек, сообщается на портале мэра и правительства столицы.

В 2025 году на ЕГЭ по базовой математике зарегистрировались порядка 33 тысяч москвичей, из которых свыше 31 тысячи – выпускники этого года. Профильную математику сдают почти 44 тысячи человек, в том числе 38 тысяч выпускников. Данный предмет стал самым популярными по выбору среди московских школьников, уточнили в пресс-службе департамента образования и науки.

Для проведения экзамена в городе организовали 457 пунктов. Результаты можно будет узнать не позднее 10 июня в личном кабинете на mos.ru или в образовательном учреждении.

ЕГЭ по математике базового уровня выбирают те, кто поступает на непрофильные специальности. На написание работы дается 3 часа, оценивается она по 5-балльной шкале. Во время испытания участники могут пользоваться линейкой для построения чертежей и создания рисунков.

Профильный уровень математики предназначен для выпускников, которые планируют поступать на технические или инженерные специальности, направления подготовки в области экономики, менеджмента и социологии. На выполнение заданий отводится 3 часа 55 минут, работа оценивается по 100-балльной шкале.

Ранее москвичи сдали ЕГЭ по литературе, истории и химии. Задания выполняли более 11 тысяч выпускников.

Следующим испытанием станет ЕГЭ по русскому языку, который пройдет 30 мая. В июне выпускники сдадут обществознание, физику, биологию, географию, иностранные языки и информатику.