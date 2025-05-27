Школьники Москвы разработали более 15 тыс научно-практических проектов

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Столичные школьники разработали более 15 тысяч научно-практических проектов. Об этом заявила заммэра по вопросам соцразвития Анастасия Ракова, передает портал мэра и правительства Москвы.

Вице-мэр напомнила, что в городе уже 10 лет проводят научно-практические конференции для учащихся 7–11-х профильных и предпрофильных классов. Ребята презентуют разработки, выполненные под руководством учителей и научных сотрудников ведущих университетов России.

В этот раз школьники подали свыше 32 тысяч заявок. На финальных этапах эксперты оценили более 15 тысяч проектов, среди которых были автономный орбитальный дрон и робот-библиотекарь. Всего свыше 5,4 тысячи детей стали победителями и призерами научных конференций, отметила Ракова.

Она подчеркнула, что старшеклассники, которые успешно защитили проекты, получат дополнительные баллы при поступлении в вузы.

Ранее в столице создали экспертный совет по развитию математического и естественно-научного образования в школах. В него вошли свыше 50 экспертов в области точных наук. Совет займется согласованием и экспертизой дополнительных образовательных программ, учебных пособий, курсов повышения квалификации для учителей и анализом лучших педагогических практик.