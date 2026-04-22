"Мосбилет" составил подборку мероприятий ко дню рождения Биологического музея

К 104-летию Государственного биологического музея имени К. А. Тимирязева, подведомственного столичному департаменту культуры, а также ко Дню биолога, отмечаемому в этом году 25 апреля, музей подготовил ряд познавательных и развлекательных мероприятий, передал портал мэра и правительства столицы.

Они пройдут на двух площадках – в историческом здании на Малой Грузинской улице, доме 15, и в "Биокластере" на ВДНХ. Участники смогут узнать о разнообразии биологических профессий, научной работе сотрудников музея и их увлечениях, а также увидеть презентации новых книг о природе.

В Биологическом музее на Малой Грузинской улице в 11:30, 12:30 и 14:30 состоится научное шоу по мотивам "Маленького принца" с демонстрацией химических опытов, для участия в котором необходимо приобрести входной билет в музей и билет на мероприятие.

С 12:00 до 14:00 там же пройдет паблик-ток о разведении суккулентов "Мое зеленое хобби", где посетители узнают об особенностях и разнообразии этих растений, для участия нужен только входной билет.

В 13:00 начнется паблик-ток с антропологом музея Юрием Алексеевым, где гости узнают секреты научной работы. Для участия необходимы входной билет и билет на мероприятие. С 13:30 до 15:30 пройдет паблик-ток с энтомологом и хранителем энтомологической коллекции музея Наталией Минкиной. Для участия достаточно входного билета. В 14:00 Ксения Гордеева проведет паблик-ток "Таксидермист. Что за профессия?", где также нужны входной билет и билет на мероприятие.

На площадках "Биокластера" в 12:00 и 16:00 состоится велопрогулка по ВДНХ и Главному ботаническому саду имени Н. В. Цицина Российской академии наук, где участники обсудят с научным сотрудником Биомузея сезонные изменения в природе. Начальная точка маршрута – павильон № 28 "Пчеловодство". Необходимо арендовать велосипед или прийти со своим, а билет можно приобрести в сервисе "Мосбилет".

В 13:00 пройдет прогулка по ВДНХ с энтомологом Биомузея, участники узнают о насекомых, обитающих на берегах Каменских прудов. Начальная точка – также павильон № 28, необходим билет.

В павильоне № 28 "Пчеловодство" в 13:00 состоится презентация сборника рассказов об экзотических животных, ставших питомцами в семьях писателей и поэтов, "Кто у нас такой хороший?" с участием авторов Ирины Лукьяновой, Юлии Говоровой и Юлии Кобелевой. Для участия нужны входной билет в музей и билет на мероприятие.

В это же время в павильоне № 31 "Геология" пройдет лекция "Не только раскопки: кто такие палеонтологи", где гости ознакомятся с историей палеонтологии. Также необходимы два билета.

В павильоне № 31 "Геология" в 13:00 и 15:00 состоится обзорная экскурсия с роботом-гидом профессором Борисом Земелькиным, который расскажет об истории жизни на Земле и ответит на вопросы. Участие – по входному билету и билету на мероприятие.

Кроме того, в павильоне № 28 "Пчеловодство" в 13:30 пройдет интерактивная экскурсия "Жизнь пчел глазами пчеловода", где посетители разберут и соберут улей, узнают, зачем пчелам мед, и научатся работать с инструментами пчеловода. Для участия нужны оба билета.

В 14:00 и 16:00 состоится прогулка по ВДНХ с экологом Биомузея от павильона № 31 через "Большую картину полей", Мичуринский сад и Шереметьевскую дубраву до Каменских прудов. Участники узнают о происхождении культурных растений и животных, обитающих на территории ВДНХ. Участие – по билету на мероприятие.

В павильоне № 28 "Пчеловодство" в 14:00 пройдет встреча с автором книги "Чему я могу научиться у Надежды Ладыгиной-Котс" Юлией Михневич, необходимы входной билет и билет на мероприятие.

В павильоне № 31 "Геология" в 14:00 паблик-ток "На пороге лета" проведет ученый-агроном Светлана Будкина, гости узнают о наблюдении и уходе за садовыми растениями, а также о работе агронома. Для участия нужны оба билета.

Также в павильоне № 31 в 15:00 лекция "ВДНХ – выставка достижений животноводства" познакомит с историей выставок животных на ВДНХ и наукой зоотехнией. Необходимы два билета.

В 15:30 в павильоне № 28 "Пчеловодство" пройдет занятие школы юного энтомолога, где все желающие проведут наблюдения и заполнят научный дневник. Участие – по входному билету и билету на мероприятие.

В павильоне № 28 в 17:00 состоится музейный стендап молодых научных сотрудников Биомузея, также нужны оба билета.

Государственный биологический музей имени К. А. Тимирязева был основан в 1922 году академиком Борисом Завадовским, крупным специалистом в области физиологии, эндокринологии и биологии. Главная экспозиция расположена в бывшей усадьбе Петра Щукина на Малой Грузинской улице, доме 15. В коллекции музея есть уникальные антропологические реконструкции, зоологические сборы известных отечественных натуралистов, а также препараты, демонстрирующие аномалии эмбрионального развития.

