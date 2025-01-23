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23 января, 22:50

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"Мой район. Новости": на ВДНХ построят гостиничный комплекс и теннисные корты

"Мой район. Новости": на ВДНХ построят гостиничный комплекс и теннисные корты

Новости часа: мэр Москвы высоко оценил работу столичной полиции

Собянин поблагодарил московскую полицию за самоотверженную работу

Сергей Собянин назвал стратегические цели развития ВДНХ до 2030 года

Собянин: улучшение способов оплаты проезда – важный элемент развития транспорта

Собянин: Москва – лидер по числу способов оплаты проезда в городском транспорте

Сергей Собянин: принята стратегия развития ВДНХ до 2030 года

Мэр Москвы открыл учебно-практический полигон для студентов колледжей

Собянин: город сделает все возможное, чтобы улучшить материальную базу колледжей

Новости часа: Москва лидирует по количеству способов оплаты проезда в городском транспорте

На территории ВДНХ построят гостиничный комплекс и теннисные корты. О стратегии развития выставки до 2030 года рассказал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Жители Перова теперь будут получать медицинскую помощь по новому московскому стандарту. Поликлиника № 69 на 2-й Владимирской улице открылась после капитального ремонта.

Москва стала лидером по количеству способов оплаты проезда в общественном транспорте. Карту "Тройка" можно использовать в метро, МЦК, МЦД, в трамвае, электробусе, на речных маршрутах и в поездах "Аэроэкспресс".

Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

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