"Мой район. Новости": на ВДНХ построят гостиничный комплекс и теннисные корты

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Жители Перова теперь будут получать медицинскую помощь по новому московскому стандарту. Поликлиника № 69 на 2-й Владимирской улице открылась после капитального ремонта.

Москва стала лидером по количеству способов оплаты проезда в общественном транспорте. Карту "Тройка" можно использовать в метро, МЦК, МЦД, в трамвае, электробусе, на речных маршрутах и в поездах "Аэроэкспресс".

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